Daniel Guzmán, Gabriel Rufián, Ana Morgade y Cayetano Martínez de Irujo han debatido sobre las clases sociales en Encuentros Inesperados. Los invitados de Mamen Mendizábal pusieron sobre la mesa cómo afrontaron el cambio de estatus cuando se convirtieron en personajes públicos. "¿En qué momento tienes la sensación de haber pasado de clase?", se preguntaba Ana Morgade, que era rápidamente respondida con claridad por Daniel Guzmán: "Yo no he pasado nunca de clase, siempre estoy en la misma clase, porque soy yo".

El actor reconocía así que a pesar de los cambios en su vida por su trayectoria profesional nunca se había sentido diferente a su 'yo' pasado, y negaba que el dinero le hubiera hecho cambiar: "Lo único que me ha dado es más tranquilidad el poderme dedicar y ganar dinero con lo que me gusta. Eso es lo único que he cambiado. No es ni una frase hecha, ni ni nada, sigo siendo el mismo".

"Dedicarte a lo que te gusta y, además, remunerado. Ahora mismo no es que esté en otra clase, pero me siento realizado", ha aseverado. Puedes escuchar su reflexión al completo en el vídeo principal de esta noticia.