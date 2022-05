En la octava entrega de Encuentros inesperados, que se podrá ver el próximo jueves a las 22:30 horas en laSexta, Mamen Mendizábal reúne una mesa de lujo formada por Carmen Lomana, Lorena Castell, Eduardo Rubiño y Juan y Medio para hablar sobre 'Citas'.

Este tema promete dar mucho juego entre los invitados, y como muestra el avance sobre estas líneas, donde cada invitado imagina cómo se presentaría en su perfil de una aplicación para ligar. De este modo encontramos a la "aventurera, deportista y madre" Castell, la "divina y de culito apretado" Lomana o a un Rubiño que invita a quedar y conocerle.

También a Juan y Medio que, fiel al espíritu de diversidad de pensamientos del programa, apuesta por una estrategia totalmente diferente: "No me cabe la cabeza en el marco, pierdo mucho desnudo, tengo piernas de pianista...".

"Nunca me doy un beso en la boca en la primera cita"

No, no y no. Carmen Lomana confiesa que en las primeras citas ella nunca da "besos en la boca". En este vídeo se ve cómo reaccionan Lorena Castell y Juan y Medio. El programa completo, el jueves en laSexta.