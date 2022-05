Los invitados de Encuentros inesperados, Susana Díaz, Juan José Millás, Santiago Segura y Bibiana Fernández, conversan sobre cómo fueron sus experiencias cercanas a la muerte. La actriz Bibiana Fernández cuenta que tuvo un altercado con su vehículo en el que se puso en lo peor.

"En la M 40, cojo teléfono y el coche, que tiene dirección asistida, se me desvió y empezó a pitar. Entonces me entró una especie de pánico y pegué un volantazo", cuenta Bibiana cómo fue su accidente. "El coche se me dio la vuelta y empecé a conducir marcha atrás", asegura la actriz.

"Cuando conseguí parar, pensé: 'Fíjate y si me llego a matar quien le pone el billete a Asdrúbal'", explica, ya que iba a comprar un billete para que su pareja volviera. "No pensé en mí", sentencia. Puedes ver la reflexión completa en el vídeo superior a estas líneas.

"Me gustaría morirme como he vivido"

La actriz Bibiana Fernández asegura que no quiere hacer cola para morirse, además dice lo siguiente: "Lo mismo que te gastas el dinero en vivir, quiero gastarme la vida en vivir".