Marc Giró: "Los sitios comunes precipitan a la deselegancia"

CÓMO NO PERDER LA ELEGANCIA

Marc Giró habla esta semana de las cosas que suele gustar a la gente y que precipitan a la deselegancia. "La gente se precipita a la deselegancia por culpa de lanzarse a los lugares comunes". Giró pone el ejemplo de los viajes. Asegura que muchos viajan por placer. "Viajar me espanta. Yo viajo si es por dinero, pero, viajar por placer, me parece una cosa de clase media baja". Corbacho no da crédito a las declaraciones de Marc y le pregunta: "¿A qué farmacia vas?"