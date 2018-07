Marc Giró habla de San Valentín: "El amor es uno de los principales enemigos de la elegancia porque hace perder la cabeza"

NUNCA SE DEBE PERDER LA ELEGANCIA

Marc Giró llega al plató dispuesto a hablar del amor, ahora que se va a celebrar San Valentín. Para el colaborador de En el aire "el amor es uno de los principales enemigos de la elegancia porque hace perder la cabeza". Giró recuerda que "el amor no es suficiente y hay que querer bien". Asegura que "hay que querer cada día, no sólo en San Valentín" y afirma que es importante no confundir un "calentón" con amor.