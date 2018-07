Michael Robinson: "Cualquier partido de fútbol es un guión de 90 minutos con un pronóstico tremendamente incierto"

LLEGA A 'EN EL AIRE' PARA HABLAR DE SU LIBRO 'ACENTO ROBINSON'

El comentarista deportivo Michael Robinson llega al plató de En el aire para hablar con Andreu Buenafuente de 'Acento Robinson', un libro que cuenta la cara más humana del deporte. Andreu no puede evitar comenzar la entrevista preguntándole cómo ve que el Barça sea finalista de la Champions: "Tiene una delantera fantástica, no me sorprende", asegura Robinson. Aún así, también confiesa que los partidos de fútbol nunca se sabe cómo van a acabar: "Cualquier partido es un guión de 90 minutos, con un pronóstico tremendamente incierto", pero, Robinson añade que, en el deporte, "nadie pierde".