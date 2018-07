Goyo Jiménez: "Yo soy como Monedero, no te temo Montoro"

EL HUMORISTA VISITA EL PLATÓ DE 'EN EL AIRE'

El humorista, actor, director y especialista en "stand up comedy" Goyo Jiménez, visita a Buenafuente y Berto en el plató de En el aire y habla de su espectáculo "Evoluzión": "Como es una evolución defectuosa lo puse con 'z'", explica. Jiménez insiste en que la 'z' del nombre de su espectáculo, dentro de unos años no extrañará a nadie porque "los niños lo van a ver todo con las gafas de Wert", explica. Además, reta a Montoro: "¿A que no hay cojones a subir el IVA un 30%?", dice mirando fijamente a cámara.