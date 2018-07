Andreu y Berto vuelven a la carga: "Ana Morgade, siempre te he querido, marrana"

En el aire vuelve y antes de que de comienzo su segunda temporada, Andreu Buenafuente y Berto Romero se han sometido al test de laSexta. Andreu asegura que la canción de Andro Rey se le ha olvidado. "Olvidé de la canción del verano de Andro Rey, es lo que tiene la madrugada, que te olvidas de las cosas que haces", aseguró.

La cabina de Bob Pop es uno de los sitios sagrados del plató de En el aire, ¿qué es lo que no dirían a Pop dentro de su cabina? Berto lo tiene claro, "no le diría "aquí huele como a choto"", mientras que Andreu no le diría "¿Hacemos una fiesta aquí".

¿Qué titular les gustaría leer a los dos durante este año? El de Andreu es elaborado y fantasioso: "En el aire gana un Emmy internacional a toda una carrera e invita a todos los componentes del programa a un viaje a Nueva York, con todo pagado, que además harán versiones de Emmy pequeñas que cada uno se pueda llevar a su casa. Esa es la noticia que seguramente se vaya a producir"

Por otro lado, el de Berto es más... Original: "Un extraño fenómeno meteorológico ha convertido a todo el Fondo Monetario Internacional en caramelos... Pez". Por último

Por último, ambos quisieron mandar un saludo a su antigua compañera y colaboradora de Zapeando, Ana Morgade. Andreu le mandó recuerdos y Berto 'le confesó su amor': Hola Ana, ¿cómo estás? ¿Mi teléfono lo tienes todavía no? Lo digo porque no me has llamado... Yo te quiero mucho, siempre te he querido y siempre te querré, marrana"