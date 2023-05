El exvicepresidente del Gobierno Rodrigo ha reconocido este martes en El Objetivo a Ana Pastor que él recibió "tres avisos y medio" de su posible ingreso en la cárcel. El que fuera vicepresidente económico de José María Aznar entró en prisión en octubre de 2018 por el caso de las tarjetas 'black' de la extinta Caja Madrid. Uno de los avisos le llegó por un amigo al que una ministra del PP "le dijo sepárate de Rodrigo que va a tener problemas".

Rato no ha querido desvelar el nombre de la ministra en cuestión. "Una ministra de las que había en el Gobierno", se ha limitado a decir. Después ha contado que visitó a un antiguo jefe de los populares y hablando del caso Bankia y de las tarjetas le dijo si era consciente de que "le quieren meter en la cárcel".

Algo que el banquero no se terminaba de creer al repasar sus "pecados" y pensó que era una "exageración". "Y a los 15, 16, 20 días comí en el Hotel Santo Mauro con un director de un periódico y hablamos de varios temas, entre ellos los míos y me dijo lo mismo", ha añadido. "No me lo podría creer porque no conocía el motivo. Si el motivo es si recibía dinero del extranjero y si cobraba trabajos profesionales a través de una sociedad no es motivo de detener a la gente en su casa", ha explicado.