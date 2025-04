¿Por qué Mbappé da su opinión de problemas sociales? "Antes de ser futbolista, soy un hombre normal"

Se posicionó contra la ultraderecha en las elecciones francesas, tiene su propia fundación para ayudar a niños pequeños y no ha tenido nunca problema en opinar de asuntos sociales que ocurren en el mundo. Kylian Mbappé siempre ha manifestado su opinión sobre temas sociales y ha explicado a Ana Pastor por qué lo hace.

"Yo entiendo porque, muchas veces en mi país antes, mucha gente decía '¿por qué habla este?' Puedo entenderlo, pero antes de ser futbolista soy un hombre normal que ve las cosas que pasan. Veo cosas que me gustan, que me dan pena, que me enfadan y al final doy mi opinión. Y la doy con los valores que tengo que pienso que son buenos para mí y para el mundo", señala Mbappé.

Aunque también reconoce que respeta a los deportistas que no lo hagan, el francés explica que nunca ha tenido miedo a dar su opinión y recular si en algún momento se equivoca: "No tengo miedo a dar mi opinión y si un día me equivoco, soy el primero que pediré perdón y no tendré problema en decirlo. Puedo entender que haya deportistas que no quieren hablar porque cada uno tiene su opinión y su manera de hacer. Puedo respetarlo".