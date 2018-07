“Con el Partido Popular nunca se produjo un acercamiento de presos de ETA”

Carlos Orquín / @corquinor

El Partido Popular, ya en la oposición, vuelve a utilizar a ETA para debilitar al Gobierno. En su primera sesión de control en el Senado este martes, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, respondía a una pregunta del senador popular José Cruz Pérez Lapazarán sobre el posicionamiento del Gobierno respecto al acercamiento de presos de la banda terrorista ETA. Marlaska recordó que bajo los gobiernos populares se había explorado esta práctica, a lo que el senador conservador respondió tajante en su réplica: “Con el partido popular nunca se produjo un acercamiento de presos”.

Ya durante el secuestro del funcionario de prisiones Ortega Lara, el entonces Gobierno popular negoció con la banda terrorista y acercó presos a las cárceles vascas, tal y como demuestra la hemeroteca y confirma Instituciones Penitenciarias. El primer cambio de prisión se produjo en la misma semana en la que la organización terrorista había iniciado una tregua de siete días. Concretamente 32 —13 de ellos con delitos de sangre—y fueron traslados a cárceles del País Vasco. El 17 de junio de 1996, el entonces delegado del Gobierno en Euskadi, Enrique Villar, dijo: “los movimientos que se están produciendo, este cambio de alguna forma en la política, van en la línea de conseguir, primero el cumplimiento de la ley manteniendo la dignidad y, segundo, que estas personas que lo tienen retenido cambien de alguna manera su salvaje comportamiento y se obtenga la libertad de este señor”. Ortega Lara estaba secuestrado desde enero.

Días más tarde, el 29 de junio, el mismo ministro del Interior del Ejecutivo popular, Jaime Mayor Oreja, dio una rueda de prensa, para explicar este hecho y justificó la estrategia para “que sirva igual con tregua y sin tregua”.

Un año más tarde, el 7 de febrero de 1997, el Gobierno anunció 5 acercamientos y el 19 de junio del mismo, año otros 6; a pesar de que la banda terrorista había asesinado a 7 personas durante ese periodo. El 1 de julio la Guardia Civil liberó a Ortega Lara. A este ejemplo se suman otros 25 traslados ese mismo año, 26 en 1998 y 105 en 1999. De estos últimos incluso dio explicaciones Mayor Oreja y él mismo cuestionó la medida el 30 de marzo de 2011 en una entrevista en la Cadena Cope: “Hubo 103 aproximaciones. Lo hicimos porque hubo mucha presión, mucho deseo de que nos tomáramos la tregua en serio. Yo propuse 63 pero después me plegué. En cualquier caso, creo que no fue relevante. Es verdad que pensamos que había que crear una atmósfera, un ambiente. Se podrá pensar si fue un error o no. Tal vez fue una ingenuidad, pero no había negociación", explicó.

En resumen, la cronología de acercamientos fue:

• 1996. Acercamiento de 32 presos.

• 1997. 26 traslados y 16 en tercer grado.

• 1998. 26 traslados.

• 1999. 105 traslados y nueve terceros grados.

Por lo tanto, atendiendo a los datos, el argumento del senador popular es FALSO porque “con el Partido Popular” en el Gobierno sí se produjeron acercamientos.