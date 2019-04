Page: “España es la nación más antigua de Europa”

Jesús Espinosa / @_jesusespinosa_

Al equipo le suena esta afirmación porque, además del presidente castellanomanchego, es habitual escuchársela al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Lo ha dicho, al menos, una docena de veces en mítines, intervenciones, foros… desde, incluso, el año 2006. En octubre de 2015 ya hicimos esta prueba de verificación. Puedes verlo aquí.

¿Es España la nación más antigua de Europa?

Nos pusimos en contacto con diversos expertos y lo primero que nos dijeron es que es un error hablar del concepto ‘nación más antigua’, sea de Europa o del mundo, porque ‘nación’ hace referencia a un sentimiento, lo que lo hace muy complejo ubicarlo en el tiempo. Nación se podría definir, nos decían esos mismos expertos, como un grupo de ciudadanos hermanados por una misma cultura, tradición, idioma e historia.

El académico electo de la Real Academia de la Historia, Juan Pablo Fusi, explica que él no hablaría nunca de ‘nación más antigua’: “Es prácticamente imposible determinar cuál es la nación más vieja”.

Pero… ¿y sí con esa misma afirmación, en vez de ‘nación’, el presidente Page o Mariano Rajoy se estuvieran refiriendo al concepto ‘Estado’? Tampoco tendrían razón. España no es el Estado más antigua de la Unión.

Así lo explica al programa el Catedrático Emérito de Historia de la universidad Complutense de Madrid, José Álvarez Junco: “Hablar en esos términos es como mínimo una inconcreción, porque no se sabe con certeza qué es nación. En España, lo más parecido a un reino, es lo que montan los Reyes Católicos, que tiene 500 años de historia. Pero no es un reino, sino una confederación de reinos y, desde luego, no es el más antiguo de Europa”.

“Pero si por nación se entiende Estado, España desde luego no es el más antiguo. Francia y Reino Unido son más antiguos, de los siglos X y XI”, asegura Junco.

Por lo tanto, y con los datos en la mano, se puede decir que es FALSO que España sea “la nación más antigua de Europa”.