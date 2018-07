Irene Montero: “El PP es el primer partido imputado por corrupción de la historia”

Miriam Ruiz Castro / @MiriamRuiz_

Irene Montero ha subido a la tribuna del Hemiciclo del Congreso de los Diputados para defender la moción de censura que su partido ha presentado contra el Gobierno de Mariano Rajoy y que se debate esta mañana. La portavoz de Unidos Podemos ha sido la primera en intervenir y ha cargado con dureza contra la corrupción del Partido Popular. En su discurso, Montero ha asegurado que el PP es “el primer partido imputado por corrupción de la historia, se está sentando en el banquillo como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían dejado de ingresar a las arcas públicas”. Y añadía: “Los jueces dicen de ustedes que son una organización criminal”.

El PP se convirtió en el primer partido imputado de la democracia en enero del año pasado. Lo hizo en la causa de la destrucción y borrado de los ordenadores de su ex tesorero, Luis Bárcenas. Estrenaba así esta nueva figura que se incluyó en la reforma del Código Penal de 2012 (Ley Orgánica 7/2012) y que permitía imputar (ahora investigar, según la última reforma) a partidos políticos y sindicatos como personas jurídicas con responsabilidad penal.

En la causa de los ordenadores de Bárcenas, el PP y varios miembros del partido fueron imputado por un delito de daños informáticos (art.264.1 del Código Penal) y otro de encubrimiento (art.451 del Código Penal), lo que supone, “con conocimiento de la comisión de un delito y sin haber intervenido en el mismo como autor o cómplice, intervenir con posterioridad a su ejecución ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento”. La juez dejó fuera del delito de encubrimiento al PP, puesto que las personas jurídicas penalmente responsables solo pueden serlo por 31 delitos concretos que expresamente señala el Código Penal y entre los que no se encuentra el de encubrimiento. En cualquier caso, ninguno de estos dos delitos podrían considerarse “corrupción”, como señala a El Objetivo el catedrático de Derecho Penal Ignacio Villaverde, puesto que se trata de “una forma de complicidad penal” y no de corrupción en sí misma.

EL PP EN GÜRTEL: PARTÍCIPE A TÍTULO LUCRATIVO

Irene Montero incluye también en su declaración el hecho de que el PP “está sentado en el banquillo como responsable civil subsidiario de 1,2 millones de euros que habrían dejado de ingresar a las arcas públicas”. La cantidad a la que se refiere Montero, “1,2 millones de euros”, corresponde a lo que el juez De la Mata —en una pieza separada de la trama Gürtel, la que investiga la presunta “caja B” del PP en relación a los “papeles de Bárcenas”— considera que se dejó de ingresar a Hacienda vía impuestos de la reforma “en negro” de la sede del PP, en Génova 13. El juez consideró al PP responsable civil subsidiario de esa cantidad si Bárcenas y Lapuerta, extesoreros del partido, no podían hacer frente a la misma en concepto de fianza.

"Los papeles de Bárcenas" es una pieza separada de la trama Gürtel, en la que se juzga al PP como “partícipe a título lucrativo”. Esta figura supone que el partido pudo lucrarse sin conocer el origen delictivo de ese dinero, y tendrá que responder como responsable civil subsidiario devolviendo ese dinero, tal y como indicó el juez De la Mata en el auto de apertura de juicio oral. Como confirma Ignacio Villaverde, el juez no imputa ningún delito al PP en esta causa. “Otra cosa es que se haya podido ‘lucrar’ de la trama de favores y tráfico de influencias, cohechos y malversaciones que se investigan en la Gürtel”, pero no se puede decir que el partido esté imputado mientras el juez no dicte un auto imputando esa presunta comisión de delitos.

¿ESTÁ EL PP IMPUTADO POR CORRUPCIÓN?

El PP no solo estrenó la nueva figura del Código Penal que permite imputar a partidos políticos en la causa de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas. En marzo del año pasado, el juez que investigaba en Valencia el caso Taula imputó al PP por un supuesto delito de blanqueo de capitales al amparo de los artículos 302.2 del Código Penal y 119 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Como recuerda el catedrático Villaverde, “el Juez Instructor, al amparo del art. 119 LECrim, ha pedido al PP que designe representante procesal en su condición de persona jurídica para tomarle declaración, y esta vez sí, en condición de ‘imputado’".

Tal y como recuerda a El Obejtivo el presidente de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), Emilio Fernández, el PP "está imputado por blanqueo de capitales" en este caso, un delito que a todas luces se enmarca dentro de los considerados como “corrupción”. Es precisamente en esta trama en la que el PP ha sido considerado como “una organización criminal”. Sin embargo, no son los jueces quienes se refieren así al partido, sino los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), órgano central de Policía Judicial de la Guardia Civil de España. También en la detención del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, los investigadores lo consideraron el principal responsable de una "organización criminal" que operaba tanto en el seno del PP regional como del Ejecutivo madrileño, pero no atribuye esa condición al propio Partido Popular.

De acuerdo con los datos, Irene Montero acierta al calificar al PP como el primer partido imputado por corrupción en la historia de la democracia, pero argumenta este hecho mezclando causas diferentes en las que la formación liderada por Mariano Rajoy no está presente en condición de imputada. Es, por tanto, una VERDAD A MEDIAS.