Alberto Garzón: “El PdeCat es el partido que tiene más representación dentro del bloque independentista”

María Blanco / @mariablanco_

Alberto Garzón ha concedido este lunes una entrevista a Las Mañanas de RNE. En línea con lo que muchos políticos han sostenido estos días, Alberto Garzón ha identificado a Junts pel Catalunya con el PdeCat y, por ende, con Convergència y la corrupción de esta: “Todos sabemos que el PdeCat, por mucho que haya cambiado de nombre, siguen siendo las mismas estructuras de poder que las de la antigua CDC. Es decir, la de la corrupción del 3%”.

En su opinión, “esto debería tener una repercusión política”, pero los resultados del 21-D demuestran que “no lo ha tenido”. Sostiene Alberto Garzón que “el PdeCAT ha ganado dentro de ese bloque independentista. Y es el partido que tiene más representación dentro del bloque independentista que tiene más escaños.”

CDC, PdeCAT y Junts per Catalunya

Para verificar esta afirmación es necesario retroceder en el tiempo y explicar de dónde salen el PdeCat y Junst per Catalunya. Las irregularidades cometidas en el partido convergente han sido una de los mantras a los que se han tenido que enfrentar los políticos de esta formación en los últimos años. Para tratar de desvincularse de esta imagen, parte de los dirigentes de CDC liderados por Artur Mas impulsaron en julio de 2016 la refundación de un nuevo partido: el PdeCat.

Desde entonces, Convergència se considera una formación políticamente extinta (no tiene afiliados ni cargos), pero no jurídicamente: como tiene causas pendientes, no puede disolverse.

Por otro lado, con la aplicación del artículo 155 y la posterior convocatoria de elecciones, ERC no quiso reeditar la coalición de Junts pel Sí bajo la que el independentismo se presentó a los comicios del 27-S. Ante esto, Carles Puigdemont -desde Bruselas- optó por configurar una lista “transversal”: Junts per Catalunya (JxC).

Y, ¿qué partidos forman esta alianza electoral? El Periódico de Catalunya publicó este martes el acta de registro de JxC ante la Junta Electoral. En ella, el PdeCat y Convergència aparecen como las dos únicas formaciones que la componen.

Reparto de diputados del bloque independentista

Todo ello ha de tenerse en cuenta para verificar la declaración de Alberto Garzón de que “el PdeCAT es el partido que tiene más representación dentro del bloque independentista”.

En El Objetivo nos hemos puesto en contacto con JxC para comprobar cuántos de sus 32 diputados electos pertenecen al PdeCat. Su respuesta ha sido que 15: Carles Puigdemont, Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Lluís Font, Marc Solsona, Imma Gallardo, Montse Macià, Lluís Puig, Marta Madrenas, Lluís Guinó, Jordi Munell, Francesc Ten, Albert Batet, Monica Sales. Hemos repetido el proceso con ERC, el siguiente partido independentista más votado en las elecciones del 21-D. Y en su caso son 26.

Sin embargo, como sucede en muchos otros casos en los que los partidos incorporan a sus listas a candidatos independientes, se les considera parte de la formación que les ha ‘fichado’. Y, en el caso de Junts per Catalunya -como hemos visto- son el PdeCat y Convergència.

Con todo, hemos querido contactar con Alberto Garzón para conocer los argumentos en los que asienta su afirmación. Fuentes de Izquierda Unida nos remiten a los resultados del 21-D, en los que ERC obtuvo peor resultado que JxC, y justifican la exclusiva identificación de la coalición con el PdeCat en que este era el partido que “protagonizaba y dominaba la candidatura, incluyendo el candidato”.

Por esto, cuando Alberto Garzón dice que el PdeCAT es el partido que tiene más representación dentro del bloque independentista” es: como tal, hayen el bloque soberanista del Parlament, pero como detrás de JxC están elque se presentaron en esta lista de ambas formaciones.