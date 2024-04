"¿De qué va esta legislatura?" se ha preguntado Lluís Orriols en el especial de El Objetivo tras abordar la decisión que finalmente ha tomado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de continuar al frente del Ejecutivo. Según asegura, la legislatura "de momento no ha arrancado".

Orriols ha apuntado que él intuye lo que le gustaría a Sánchez y habla de una "reedición del Gobierno anterior basado en políticas sociales". "Sin embargo, las mayorías parlamentarias que ha tenido que elaborar le ha llevado a unos senderos que fingen que le gustan, pero no le gustan tanto, que es buscar un nuevo encaje en la España plurinacional", ha comentado.

"Creo que no se lo cree del todo, quizás Zapatero sí; pero el Gobierno lo veía como un peaje para llegar a una pantalla que no consigue llegar", ha añadido Orriols. Además, ha hablado del "punto y aparte" que ha mencionado Sánchez en su declaración de hoy, asegurando que es un nuevo comienzo. "Ese punto y aparte que ha dicho el presidente del Gobierno hoy quizás es la tercera agenda, no va a ser la social, no va a ser la territorial, donde no se siente nada cómodo el PSOE; es la agenda de la regeneración democrática", ha vaticinado.