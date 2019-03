Xavier Trias: "No descarto ningún acuerdo, ya colaboro con Ada Colau en el tema de los desahucios"

Xavier Trias, candidato de CiU a la Alcaldía de Barcelona, no descarta ningún acuerdo con otras formaciones políticas, y recuerda que ya colabora con Ada Colau en el problema de los desahucios. "Nosotros queremos colaborar con todo el mundo, pero es cierto que yo ya he gobernado en minoría". No obstante, Trias cree que Colau y Pablo Iglesias incitan a la crispación con sus declaraciones. "No se puede decir que yo soy 'la mafia', eso es una vergüenza".

