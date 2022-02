La posibilidad de que Vox entre en un gobierno (el de Castilla y León) no gusta al expresidente de Castilla-La Mancha y exministro de Defensa José Bono. Así lo ha defendido en una entrevista en El Objetivo, cuando a la hora de hablar sobre la opción de que el PSOE se absenta para que el PP pueda gobernar sin Vox ha dicho: "No coincido en casi nada de lo que hacen, pero me interesa más el bienestar de los ciudadanos que el voto a mi partido".

Aunque dice que es "disciplinado" y que estará a favor de lo que diga Pedro Sánchez, cree que es "bueno para nuestro país no seguir generando fuerza en los extremos".

Además, ha cargado con los posicionamientos de Vox sobre ciertos temas y ha defendido que casi ha hecho "una religión en contra de la extrema derecha". "A mí, que defiendan al caudillo, al genocida con 6.000 sentencias de muerte.... es superior a mi concepción ideológica y estoy radicalmente en contra", ha apostillado.