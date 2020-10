Ana Pastor entrevista a través de una videollamada en El Objetivo a Pere Aragonès, president en funciones de la Generalitat catalana tras la inhabilitación de Quim Torra. Preguntado sobre la huelga de médicos convocada en Cataluña por las condiciones laborales, Aragonés destaca que respetan "el derecho de huelga de cualquier colectivo" y afirma que desde el Govern están "dispuestos a hablar y a llegar a acuerdos".

Eso sí, el president en funciones recuerda "el esfuerzo hecho en los últimos años" en los que "se han recuperado los niveles retributivos que había antes de la crisis sino que ha habido una compensación extraordinaria como reconocimiento del esfuerzo de los profesionales". Además, afirma que "para traducir los aplausos en hechos concretos" han anunciado el plan de refuerzo de primaria para que antes de fin de año se incorporen hasta 1.300 profesionales del ámbito médico y del apoyo administrativo para que los sanitarios destinen sus horas a la atención a la ciudadanía.

Además, Aragonès declara que nunca va a acusar "una huelga de huelga política ya que ha costado mucho conseguir el derecho a huelga y se tiene que defender siempre". "La atención primaria es la puerta de entrada en el sistema y la columna vertebral del mismo", insiste el president.

Por otro lado, preguntado por Ana Pastor sobre las 4.190 muertes por coronavirus en las residencias de ancianos en Cataluña, Aragonés muestra su "máxima empatía con las personas afectadas y las familias que están sufriendo" y manda su "máximo apoyo a los trabajadores que han hecho un esfuerzo extraordinario".

"Las residencias no estaban preparadas para una pandemia", afirma Aragonès, que destaca que tenían "un sistema de atención a los mayores muy residencial y social no sanitario": "Las residencias no son pequeños hospitales sino que tienen la pretensión de ser hogares para los mayores".

Por todo ello, Aragonès defiende la gestión de la pandemia: "Los Gobiernos no lo han hecho ni todo bien ni todo mal en esta crisis, todos están haciendo lo que pueden, como mínimo, puedo hablar de los que yo conozco". Por último, el president reivindica el esfuerzo de los trabajadores de las residencias y el trabajo de sus compañeros en el Govern, los cuales "han estado trabajando 24 horas al día los diete días de la semana para hacer frente a una situación que nadie pensaba que se fuera a producir".