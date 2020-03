Pepe Álvarez responde en El Objetivo a las dudas ciudadanas sobre el estado de alarma que sufre España por culpa del coronavirus. "Nos falta personal sanitario, todavía arrastramos la situación de la crisis anterior", destaca el secretario general de UGT.

Además, Álvarez afirma que "las medidas del Gobierno tienen una cierta improvisación". El secretario de UGT señala que "teníamos que haber previsto ya las aglomeraciones en los supermercados, y poner normas para que las personas que entren y los trabajadores estén protegidos". "No podemos estar haciendo ese control en la calle y luego que en los comercios se permitan situaciones como las que estamos viendo", resalta.

Por otro lado, Álvarez explica que "las empresas están obligadas a informar a los trabajadores si ha habido algún caso de coronavirus" y que "no es legal que las empresas den como vacaciones estos días de cuarentena".

El secretario general de UGT explica que también harán "un sistema exprés para los procesos de ERTES provocados por el COVID-19". Pepe Álvarez también afirma que "todas las medidas previstas buscan que las empresas no entren en pérdidas".

Preguntado sobre los autónomos, afirma que "no se deben aplazar sus cuotas sino que, directamente, no se paguen" si no tienen actividad: "El Gobierno debería pensar en pagar un subsidio a estos autónomos".