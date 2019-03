Patxi López: "Mucha gente demanda participar en política y en el PSOE va a poder"

Para concurrir en las elecciones primarias del PSOE, los votantes se tienen que ir a apuntar a un censo y después votar. Ana Pastor afirma que los socialistas piden a sus votantes que hagan un doble esfuerzo en un momento en el que el PSOE está bastante tocado. Patxi López tiene otra versión: "En el Comité Federal hubo la queja de Chacón que no se plasmó con voto en contra, y además dos abstenciones sobre todo el reglamento".

"El reglamento me parece lógico. Hay controversia sobre si tiene o no que haber censo pero en todas las elecciones lo hay. El censo es garantía de limpieza y de transparencia. Toda aquella persona que no siendo militante quiera participar con nosotros en la elección de nuestro referente para ser el próximo presidente o presidenta del Gobierno, tiene que hacer una cosa muy sencilla, suscribir una declaración de principios ideológicos y hacer una aportación simbólica de dos euros", explica Patxi López.

"Ojalá sea masiva la participación en este proceso. Creo que entre todos tenemos que animar a que haya una gran participación. Todo el partido va a movilizar y va a hacer atractivo este proceso. Primero, lo es por el interés que está despertando en los medios de comunicación. Lo va a tener porque hay mucha gente que demanda de la política posibilidades de participar. El PSOE va a dar la confianza a la gente para que decida, eso es movilizador".

Las primarias van a constar de una única vuelta, eso puede permitiría que gane un candidato con el 20% de los votos. "Para eso tendrían que ser 6 candidatos mínimo y no lo preveo. Habrá un número razonable de gente que quiere optar y que obtenga los avales para optar".