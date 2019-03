Pablo Iglesias: "Hay que reducir la educación concertada a situaciones experimentales"

PIDE QUE EL DINERO PÚBLICO NO LO ADMINISTREN INSTITUCIONES PRIVADAS

Un ciudadano pregunta por Twitter a Pablo Iglesias si va a eliminar la educación concertada y Ana Pastor le transmite la pregunta. El político madrileño sostiene que “hay que reducirla a situaciones experimentales, situaciones en la que se puedan experimentar elementos innovativos en la educación”. Y pone se pone casos reales: "No me gusta que se esté financiando con dinero público a escuelas en las que los métodos educativos los deciden instituciones privadas”. Iglesias cree que si ese dinero se utiliza para abrir más escuelas públicas “tendremos una educación en la que no habrá lugar para el machismo".