Mónica García: "No existe ninguna evidencia que diga que la gestión privada es mejor"

#OBJETIVOSANIDAD | HABLA LA PORTAVOZ DE AFEM

Mónica García, vocal de AFEM, denuncia que se hacen hospitales que no se necesitan. "Despilfarramos de un sitio y no llevamos el dinero que tenemos dónde hay que llevarlo". Considera que el problema es que los objetivos de los gestores son los votantes, no los pacientes.