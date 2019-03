"Las medidas de Rajoy que considere criticables me las reservo para mí"

Zapatero ha revelado que su contacto con Rajoy es prácticamente nulo. "Hace en torno a un año que no hablo con él. Le vi en el Consejo de Estado y estuve charlando con él durante un rato". Otro expresidente, José María Aznar, confesó algo parecido en otra entrevista televisiva. Parece que Rajoy no es muy dado a comunicarse con exdirigentes.

¿Cómo considera Zapatero que está gestionando la crisis el actual presidente del Gobierno? "Hemos de tener presente que la capacidad de recuperación de la economía española depende en gran medida de como esté el contexto de la zona euro. Esta es una crisis financiera que origina una crisis de deuda a partir de mayo de 2010, desde entonces todo dependerá de la capacidad que tenga la zona euro en su conjunto para dejar atrás cualquier sospecha de ruptura y para convencer a agentes económicos inversores de que las cosas que no estaban bien hechas, ahora se están reformando", explica Zapatero.

Ana Pastor intenta deshacer el regate del político socialista y vuelve a preguntar por el actual Gobierno. Zapatero, fiel a su estilo, se muestra prudente. "Yo he estado en el Gobierno de España y éste es quien tiene la información para tomar las decisiones. Mi presunción siempre será una presunción favorable, de respeto y de comprensión, en un marco muy difícil y ante una crisis muy grave".

"No contribuiré en algo que se considere negativo para la confianza en la economía española"

Sin embargo, el expresidente tiene una razón aún más poderosa para no valorar a Rajoy, sus principios. "Desde que dejé la presidencia del Gobierno mantengo un criterio, un criterio de no entrar en la polémica de discutir la acción del Gobierno o de la vida parlamentaria entre Gobierno y oposición".

La presentadora de 'El Objetivo' insiste pero Zapatero se muestra firme en su convicción: "Las medidas que pueda considerar criticables me las reservo para mí. Como expresidente no voy a participar en la polémica pública y no voy a contribuir en ningún factor que pueda considerarse negativo para la confianza en la economía española. El mensaje tiene que ser de razonable expectativa sobre la salida de la crisis a pesar de la dificultad tan intensa que tenemos por el alto nivel de desempleo".