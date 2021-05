"Los aplausos a los sanitarios están muy bien, pero en Ciencia no se está invirtiendo más, está en un estado muy precario y eso no se ha recuperado todavía en los presupuestos". Así de contundente se ha mostrado la viróloga e inmunóloga del CSIC, Margarita del Val, al hablar en El Objetivo de cómo la pandemia ha afectado a la inversión en Ciencia que se hace en nuestro país. Y ha añadido además que "si no hay más financiación para la investigación, vamos a seguir en un estado muy precario".

Por ello, la experta defiende que "hace falta un Pacto de Estado en el que todos los partidos se comprometan a financiar de una manera sostenida a la Ciencia para que no dependa de los Presupuestos Generales del Estado, porque eso nos coarta la capacidad de investigar". También señala que debería de haber más inversión y flexibilidad a la hora de gestionarla, y más "estabilidad para que los grupos de investigación puedan tener tranquilidad para desarrollar".