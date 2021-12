Juana Rivas ha recordado con Ana Pastor en El Objetivo su caso, que comenzó a mediados de 2016 cuando decidió llevarse a los niños. ¿Cómo fueron esas horas y días hasta que decidió finalmente 'devolverlos'? "Para mis hijos fueron unas vacaciones. Yo, intentando no mostrarlo fuera, viví días de mucha tensión y dolor, y llegué a estar mal de salud. Estuve muy bien acompañada y atendida porque había mucha gente cuidando de nosotros, pero yo lo estaba pasando mal".

"No pude resistir más, siempre aconsejada por mis abogados, di el paso y fue horrible". Ha sido en este momento de la conversación cuando Juana no ha podido más recordando lo sucedido, y entre lágrimas ha contado que acudir a la Guardia Civil para entregar a los niños supuso "un trauma" para ella y para sus hijos que tiene que "superar": "Fuimos al tribunal con la esperanza de que nos escucharan todavía. Fue muy duro, y resultó increíble para mí como madre, porque no crees que vaya a pasar".