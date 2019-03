SEÑALA QUE LOS INDEPENDENTISTAS "HAN ESTADO JUGANDO CON EL FUTURO DE ESPAÑA"

El ministro de Exterior Josep Borrell responde en El Objetivo a las palabras que le dedicó Carles Puigdemont desde el extranjero. "No contestaré en sus mismos términos, no sé por qué me llama ultra radical. Él no puede hablar en nombre de toda Cataluña, sólo de los que le han votado".