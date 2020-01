José Luis Ábalos ha respondido en El Objetivo a las críticas a Pedro Sánchez por no reunirse con Juan Guaidó, reconocido como presidente de Venezuela por España y más de 50 países. "España ha hecho por Venezuela y su democracia muchos gestos", ha defendido el ministro, añadiendo que "fue Sánchez quien animó a la UE el reconocimiento de Gaudió como presidente encargado de Venezuela".

Tras la polémica suscitada después de que no se reunieran Sánchez y presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el secretario de Organización del PSOE, ha manifestado que "Guaidó no ha trasladado ninguna queja ni sobre el incidente de la vicepresidenta de Venezuela ni por el trato que ha recibido". "Lo que no tiene sentido es que la parte interesada no planteé ningún problema y sea la derecha de este país la que lo diga", ha criticado.

En esta línea, el ministro de Transportes ha expresado tener "mucha sensibilidad con América Latina y, por supuesto, con la democracia". "Tenemos un compromiso con la democracia en Venezuela mayor que en otros países. Para ello, tenemos que intentar que se produzca una negociación entre las partes porque la situación está encallada. Llevamos así un año y la única forma de avanzar será a través de la mediación internacional procurar que las elecciones sean posibles", ha expresado el ministro de Transportes.

Para que las elecciones en Venezuela sean posibles, según ha afirmado Ábalos, "hay que evitar incidentes diplomáticos, conflictos o problemas". "Quien no lo ve así es la derecha que ha trasladado esto como un problema nacional", ha criticado.