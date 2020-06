Para algunos ministros del Gobierno, la crisis del coronavirus ha provocado una teoría de la conspiración para hacer caer al Ejecutivo. Ese debate se traslada a 'El Objetivo', con Lucía Méndez echando la vista atrás a otras grandes conspiraciones en el mundo de la política en España.

Recuerda Méndez el sindicato del crimen de Felipe González y "la conspiración de las conspiraciones" del 11M. "Creo que es fantástico desviar el tiro. Iglesias es una persona que no da puntada sin hilo, ahora, si Marlaska no hubiera cesado a Pérez de los Cobos como lo hizo, nadie estaría hablando de esto", opina Méndez.

Ignacio Escolar duda de ese argumento, que, pese a reconocerle "una decena de errores" al ministerio de Interior, señala a una investigación judicial "que está manipulando testigos".

"Es sumamente grave que en un cuerpo policial se manipulen las declaraciones de testigos, se cambien datos de manera evidente... la cantidad de errores y omisiones es gravísimo", añade el director de 'eldiario.es'.

Cree Escolar que "al igual que existe la de ahora", existió una conspiración con los atentados del 11M. Argumenta Escolar que es una teoría que "se inicia con una campaña mediática y política clara" que es seguida de "una acción judicial basada en un informe manipulado".

"Yo no sé si esto es sesgo conservador del oficial de la Guardia Civil, de la jueza o de quien sea que se pone a decir: 'Los he pillado, aquí está el crimen del siglo, la convocatoria del 8M'. No sé si es parte de un plan, no lo sé, pero están pasando cosas rarísimas", concluye.