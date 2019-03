Gaspar Llamazares: "Sin cambiar las políticas de austeridad, las autonomías tenemos muy poco margen para actuar"

#OBJETIVODEBATE | ABOGA POR DEROGAR LA REFORMA LABORAL

Gaspar Llamazares, candidato de Izquierda Unida a Asturias, sostiene que en campaña electoral no se puede prometer lo que no se puede hacer. "Es mentira que desde la comunidad autónoma se pueda hacer una política de creación de empleo". Llamazares asegura que, sin la política estatal y europea, no se puede generar puestos de trabajo. El candidato de IU recuerda que las políticas de austeridad sólo ha provocado un enorme destrozo social y del empleo, y aboga por derogar la reforma laboral.