Teodoro García Egea ha comunicado a Pablo Casado que deja su cargo como secretario general del Partido Popular, y pese a lo delicado de la situación, en El Objetivo solo ha tenido palabras de agradecimiento, de "lealtad" y de "orgullo" para el que en este momento sigue siendo el líder del PP.

"Es de las mejores personas que he conocido. Tengo una inmensa tristeza porque hay muchos españoles que no van a conocer al verdadero Pablo Casado, honesto y de principios que no ha dudado en poner en riesgo su cargo por defender sus principios", algo que, dice Egea, espera que "España se lo reconozca".

Asegura además que siempre le será leal y que ahora, su relación está "mejor si cabe que hace tres semanas", porque "las dificultades curten las relaciones". "Casado ha tenido una situación muy difícil, estábamos al borde del abismo cuando llegó y hoy el PP se consolida en gran parte de España. La historia juzgará a Casado como un hombre de principios", ha defendido.