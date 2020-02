Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), ha sido tajante en El Objetivo sobre la situación del coronavirus: "En España ya no hay casos, y nunca ha habido transmisión del virus. Uno se infectó en Francia y otro en Alemania".

Simón ha mostrado su sorpresa por el nivel de miedo y alarma generado en torno a la transmisión y expansión del coronavirus si se tiene en cuenta que los datos muestran que la gripe normal mata a mucha más gente: "Las cosas nuevas que no se conocen siempre dan más miedo, y entiendo que la gente se pueda poner más nerviosa".

En este sentido, el director del CCAES también ha reconocido que "en el mundo actual, que está completamente interconectado y donde las cosas se mueven de un sitio a otro a una velocidad impensable hasta hace unas décadas, la gente ya no percibe que China esté en la otra punta", lo que puede haber ayudado a generar esa inquietud por el coronavirus.

Sin embargo, ha remarcado que precisamente ese desarrollo tecnológico y esa movilidad "han hecho que tengamos muchísimos mejores recursos tanto para detectar problemas sanitarios como para actuar contra ellos, para desarrollar vacunas...".

Por ello, aunque ha admitido que "los riesgos se pueden mover más rápido y, por tanto, pueden generar esa ansiedad aunque no esté pasando en este país", Simón ha recordado que "tenemos medios mucho mejores para combatirlo", y ha puesto un ejemplo: "La gripe es un problema conocido, llevamos muchos siglos con ella, pero la gente no se agobia con la gripe porque es algo a lo que nos hemos acostumbrado y no podemos quitarnos de encima. Me sorprende este exceso de preocupación".