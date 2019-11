Son las cuartas elecciones en cuatro años. Hace tan solo seis meses España vivió otras elecciones, y por eso cabe preguntarse si los partidos políticos gastarán lo mismo que en la campaña del 28 de abril.

España estrenará en esta campaña las reformas electorales que entraron en vigor en 2016: la campaña va a ser más corta, los topes de gasto de las formaciones son más bajos y las subvenciones se recortarán un 30%.

A pesar de ello, las ayudas por la campaña electoral se mantienen, por lo que, a pesar de que 810.367 personas pidieran excluirse de la copia del censo que se envía a los partidos políticos, la solución de algunos partidos ha sido enviar cartas sin poner el nombre de los residentes.

La campaña va a durar la mitad que la de abril, pero serán muy pocos los partidos que gasten la mitad de lo que gastaron entonces.

El PSOE gastó 14,5 millones de euros en abril, y ahora gastará dos millones menos. Los 'populares' no han facilitado los datos en ninguna de las dos ocasiones. La formación de Albert Rivera ha asegurado que gastará tan solo tres millones frente a los 12 millones que gastaron en abril, pero lo cierto es que Ciudadanos no ha otorgado una parte importante de ese gasto, como el envío de propaganda electoral, por lo que las cifras pueden aumentar considerablemente.

Unidas Podemos no ha cambiado su presupuesto y, en el caso de Vox, no solo no decrece si no que aumenta a más del doble: 2,4 millones frente al millón que gastó en abril. El gasto de Más País ascenderá a 400.000 euros.