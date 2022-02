Pedro J. Ramírez ha defendido la actuación de 'El Mundo' en la información difundida sobre los atentados del 11 de marzo, cuando el periodista era director de nombrado periódico. Pedro J. Ramírez ha asegurado que "a día de hoy, nadie es capaz de decir ni quién decidió ese atentado": "Yo estoy muy orgulloso de cómo el diario 'El Mundo' enfocó la investigación", ha aseverado.

Una afirmación que ha causado tensión en el plató, donde Ana Pastor ha aquejado que "hay una verdad judicial y no hay nadie que sostenga en el mundo que no fue un atentado yihadista": "¿Eso qué quiere decir? ¿Que no fue un atentado yihadista?", se ha preguntado la presentadora. Puedes escuchar el debate sobre este asunto en el vídeo principal de esta noticia.