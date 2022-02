"Creo que la reforma laboral es lo mejor que ha ocurrido en los últimos 3 años, porque reduce la flexibilidad del mercado de trabajo que había con la reforma del PP, pero a cambio incorpora algo que es un tesoro, que es el acuerdo entre los agentes sociales", ha aseverado Pedro J. Ramírez en El Objetivo tras ser preguntado por Ana Pastor sobre la reforma laboral.

El director de 'El Español' ha asegurado que "que el PP no se sume es una equivocación lamentable": Creo que debería abstenerse y decir 'no apoyo algo que supone un empeoramiento de lo que había antes, pero no puedo obviar que en lo sustancial es el mismo marco de relaciones laborales. Estratégicamente se están equivocando de plano", ha zanjado.