NIEGA QUE SUFRIERA PRESIONES EN EL CASO NÓOS

"Que el Fiscal General del Estado me llame 'lobo feroz' es mala educación, no una presión", afirma el juez instructor del caso Nóos José Castro, que sostiene que nunca se sintió presionado ni perseguido en el caso. "Yo no he visto nunca que nadie me siguiera. No me he sentido perseguido", añade el magistrado.