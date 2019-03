Díez: "Hay que prevenir la pobreza extrema o el sistema perderá la estabilidad"

"El reparto de la masa salarial en España lleva 25 años cayendo. Ha caído significativamente desde que empezó la crisis. Hemos retrocedido 30 años atrás. La EPA refleja que se han destruido 218.000 empleos a tiempo completo y se están sustituyendo por empleos a tiempo parcial".

Díaz ha pintado un panorama apocalíptico que, tristemente, tiene grandes dosis de realidad: "La ministra de Empleo debería poner a toda la inspección a vigilar que no hay fraude de ley. 1.300.000 hogares no tiene a ningún miembro del hogar trabajando. 600.000 hogares no tienen ningún ingreso".

Para terminar su alegato contra la actual política económica española, una prologanción de la línea marcada desde Europa, José Carlos Díez cuenta que la cita de los brotes verdes es de Engels, que hablaba de estos brotes surgidas en la tumba de su compañero Marx. Explicado este dato histórico, el economista sentencia: "Hay que prevenir la pobreza extrema o el sistema perderá la estabilidad".