Diego Torres, sobre el caso Nóos: "Tengo discos duros que deben tener otros 500.000 documentos que no he podido ni leer"

Diego Torres, el exsocio de Iñaki Urdangarin en el caso Nóos, ha roto su silencio en El Objetivo y lo ha hecho para defender su inocencia. "¿Hay algo incorrecto en el comportamiento de la Casa Real, del jefe de la Casa o de Carlos García Revenga? No, siempre sostendré que no, que han actuado bien", explica a Ana Pastor.

"Pero es que ellos estaban revisando lo que nosotros hacíamos y decían 'pues esta muy bien hecho, me parece estupendo, adelante'", afirma Torres acerca del consentimiento con el que contaban.

Parece que su estrategia será que, si la Casa Real le respaldaba, sería porque todo era legal. Y, para demostrarlo, entregó en el juzgado cientos de correos electrónicos que cruzó con Iñaki Urdangarin.

"Hemos conseguido que el Rey se viera con Pedro para presentarle el proyecto (...) ha ofrecido toda su ayuda para encontrar ayuda financiera", se podía leer en uno de los emails que ambos se enviaban.

También defiende al cuñado del rey en cuánto a sus negocios con él se refiere. "Yo creo que él es tan inocente como yo de todas las cosas de las que se nos acusa", justifica.

Donde no se moja es en los temas fiscales de Urdangarin. "En ninguna de mis empresas ni el Instituto Nóos han encontrado facturas de clases de salsa, no han encontrado viajes a Roma para ver partidos de fútbol, no hay safaris a África...". segura.

Éste no es el único aviso que deja en la entrevista. "Tengo discos duros que deben tener otros 500.000 documentos que no he podido ni leer", afirmando que puede haber algo más de lo que ya se sabe.

'OK Diario' ha tenido acceso a la imagen de la vista oral por la demanda de los correos electrónicos íntimos. y, tanto Urdangarin como Diego Torres, confirmaron ante el juez que el CNI accedía regularmente a los archivos informáticos del Instituto.

"Además de las 40 o 60 personas que podían tener acceso diario a esa información, los servicios secretos y los informáticos tenían acceso", comenta Torres en el vídeo.

Por su parte, Iñaki afirma que había copias semanales de todos los datos. "Se hacía un backup semanal de los archivos, una copia del servidor", explica en las imágenes.