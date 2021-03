El director de 'eldiario.es', Ignacio Escolar, y la periodista Lucía Méndez, de 'El Mundo', discrepan sobre lo ocurrido en Murcia, donde después de firmar una moción de censura con el PSOE, tres diputados de Ciudadanos anuncian que se van al Partido Popular.

Méndez cree que no puede compararse con el 'Tamayazo' "que fue un golpe de estado contra la voluntad popular en toda regla". Así, argumenta que si hay un grupo en el que tres opinan una cosa y otros tres otra, "¿la legitimidad de ese partido políticos a quién corresponde?".

También considera "injustas las acusaciones al PP porque es un exceso hablar de que ha comprado votos". "Igual se puede decir que el PSOE ha comprado a la de Ciudadanos para nombrarla presidenta, es el mismo caso", insiste.

Pero Escolar cree que no se pueden comparar las negociaciones de Ciudadanos con el PSOE para sacar al PP del Gobierno regional con las negociaciones del PP con miembros de Ciudadanos. "Quien negocia con el PSOE es al coordinadora general de ciudadanos, orgánicamente es la representante del partido y lo hace con la nacional del partido. No son los tránsfugas porque si no Arrimadas sería la tránsfuga", explica.

Así, añade que los tres diputados que firmaron ir a la moción pero que ahora se han retractado "no fueron coaccionados" y "tendrán que explicar lo que han decidido porque es trasfuguismo de libro". "'Tamayazo' no sé si es, pero igual 'tamayito'. Desde luego que transfuguismo sí que es", ha reiterado el periodista.