El actor Ricardo Gómez ha entrado en El Objetivo para verificar que Juan Echanove dice la verdad al contar que es capaz de concentrarse profundamente mientras estudia sus textos y que odia las interrupciones tecnológicas durante las actuaciones

Asegura que Echanove es uno de los profesionales que más le ha enseñado sobre el rigor. "Le gusta el silencio en el set de trabajo y he podido ver cómo no le gusta que a su alrededor se hable tanto".

Además de verificar sus declaraciones, Gómez también ha hablado de cómo su relación se estrechó aun más durante el confinamiento, cuando Echanove le cuidó como un auténtico padre. Venían de llevar año y medio de gira con una obra de teatro cuando se inició el confinamiento, y como Echanove cree que Ricardo es un "pésimo cocinero", se preocupaba por su salud: "Me cocinaba, me la envasaba al vacío y me la hacía llegar a casa", ha contado el artista..