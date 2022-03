España finalmente enviará material ofensivo a Ucrania para poder defenderse de la invasión y los ataques de las tropas rusas, pero no sin cierta discordancia en el propio seno del Gobierno, donde algunas voces se han manifestado en contra del envío de armas. La periodista y escritora ucraniana Margaryta Yakovenko se ha mostrado tajante en El Objetivo sobre esta cuestión.

"No me parece una escalada de ningún tipo porque no estamos enviando tropas europeas a defender los ucranianos, les estamos dando a los ucranianos que ya están muriendo en las calles una posibilidad de defensa", ha defendido.

Además, la periodista se ha dicho "sorprendida" porque haya todavía posturas que digan que 'No a la guerra': "Evidentemente, nosotros jamás quisimos una guerra. Solo queremos vivir en paz y que no nos maten cuando ni siquiera podemos escapar de nuestro país".

El ucraniano Oleksii Otkydach, analista internacional, también ha considerado que el envío de armas es un paso muy importante para apoyar a Ucrania. Y sobre el debate abierto en España, considera que "solamente las personas que no entienden de lo que ocurre en Europa Oriental dicen que no hay que enviar armas a Ucrania".

"Ya es hora de entender que Rusia solamente entiende el lenguaje de fuerza, no entiende la diplomacia. Si no llevamos ahora armas a Ucrania, van a morir más civiles en más ciudades", ha sentenciado.