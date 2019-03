Bastante: "El 99% de los abusados por curas son monaguillos o personas con fe"

#OBJETIVOABUSOS | PRESUNTO CASO DE ABUSOS EN GRANADA

Jesús Bastante, editor de Religión Digital, destapó un presunto caso de abusos sexuales en varias parroquias de Granada. Bastante defiende que "el caso de Granada no es el caso de un joven rebotado con la iglesia", sino la respuesta de una víctima para que no se repitan esos abusos en otros menores. "Me parece una postura absolutamente valiente".