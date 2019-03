Artur Mas: "Convocar la consulta no es declarar la independencia, es saber qué opinan los catalanes"

El president de la Generalitat, Artur Mas, asegura que las urnas estarán en la calle el día 9 de noviembre para votar. "Con esta intención he convocado un decreto sobre esa consulta, con el propósito de que las urnas estén en los colegios". Mas explica que desde Cataluña se ha hecho toda la arquitectura jurídica correcta para que se pueda votar, "para pedir la opinión de los catalanes".

El president insiste en que los matices son importantes, y sostiene que las urnas darán a conocer la opinión de la ciudadanía, "no servirá para tomar una decisión al cabo de 24 horas". Artur Mas defiende que "si queremos resolver este asunto no hay otra forma que votar, y no convertir esto en algo ilegal".

Asegura que su intención no es "calentar" a la ciudadanía, y considera que convertir el concepto votar en algo ilegal es una "monstruosidad" en democracia. "Convocar la consulta no es declarar la independencia, es saber qué opinan los catalanes".