Ana Pastor entrevista a Alberto Garzón en El Objetivo, donde ha recordado al ministro de Consumo algunos de sus antiguos tuits cuando no formaba parte del Gobierno. En uno de ellos, de 2015, criticaba a Sánchez porque no hablaba de tocar la indemnización por despido, algo que ahora tampoco ha entrado en la reforma laboral. Al respecto, el ahora ministro ha defendido que a la hora de poner en marcha políticas, "dependes de los contextos". "Cuando uno está en la oposición no pone todos esos contextos", ha señalado la presentadora.

En otro momento de la entrevista, Pastor ha recordado al ahora titular de Consumo otro tuit de 2017, en el que, ante una subida de la luz del 10%, Garzón afirmaba que "ningún gobierno decente debería tolerarlo". Al respecto, el ministro ha defendido las medidas del Ejecutivo para rebajar la factura, una explicación ante la que Pastor ha señalado que "los matices llegan cuando uno está en el Gobierno, cuando está en la oposición todos estos matices en su tuit no estaban". Puedes ver el momento en el vídeo que ilustra estas líneas.