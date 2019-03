“Estoy aquí, en el programa de usted al que no quiere venir nadie”

ESPERANZA AGUIRRE RESPONDE A ANA PASTOR

Esperanza Aguirre insiste en que ella destapó la trama Gürtel, a pesar de admitir que no tuvo la menor idea de lo que era la trama hasta que Correa fue detenido. Lo dijo en ‘El Objetivo’ de laSexta, donde explicó que no irá a declarar como testigo ante el juez Ruz, para no regalar ese momento a los corruptos.