Después de ganar el juicio tras denunciar al alcalde de Ponferrada, Ismael Álvarez, Nevenka dio una rueda de prensa afirmando que se había sentido "totalmente abandonada por el PP", el partido de ambos, mientras Ismael Álvarez sí había recibido apoyo. La joven llegó a reflexionar sobre si a las mujeres del PP les parecía buena la conducta de ese señor, cómo las debían "tratar a ellas".

Sin embargo, Ana Pastor recuerda que es justo reconocer que unos cuantos hombres buenos también apoyaron a la entonces concejal del PP en Ponferrada. "Ese mensaje es importantísimo, yo no estaria aquí hoy", afirma Nevenka, que se emociona al recordar la ayuda que recibió hace ya más de 20 años. "No hubiese podido sobrevivir sin la ayuda de muy pocas, pero importantes personas que estuvieron desde el minuto 0 sujetándome para no permitirme caer", insiste Nevenka.

"Esas personas son valientes, más que yo", afirma Nevenka, que reflexiona: "Yo no tenía otra salida que hacer lo que hice porque estaba peleando por mi vida". "No hice un ejercicio consciente de valentía, sin embargo, esas personas sí porque podían haber elegido", recuerda la mujer, que confiesa que, actualmente, esas mismas personas le han dicho que "recibían llamadas de que les podia pasar algo malo en su vida y su trabajo".

