José María Aznar, en 2002: "Me hubiese gustado ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la Comunidad Andina"

MALDITA HEMEROTECA | JOSÉ MARÍA AZNAR

Se ha escuchado desde las elecciones europeas a diferentes dirigentes del PP vinculando a Podemos con Venezuela. Sin embargo, hay una cosa que no recuerdan nunca los populares: cuando llamaban ‘amigo’ a Hugo Chávez. Y es que en 1999, José María Aznar viajó a Caracas donde intercambió palabras bastante amables con Chávez. Una relación que continuó por lo menos hasta mayo de 2002 cuando se estaba celebrando una Cumbre UE- América Latina a la que el presidente venezolano no acudió. Aznar entonces aseguraba: "Me hubiese gustado ver a mi amigo Hugo Chávez en la reunión de la Comunidad Andina".