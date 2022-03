El Objetivo ha celebrado junto con varios europdiputados un programa especial desde Bruselas, donde estos días se debate sobre la situación de Ucrania y las medidas a imponer a Rusia, la posibilidad de bajar el precio a los combustibles o la nueva postura de España sobre el Sáhara Occidental. Al ser preguntados por esta última cuestión se han vivido momentos de tensión entre Luis Garicano, de Ciudadanos, y Ernest Urtasun, de Catalunya en Comú.

"Hemos visto unos bandazos... El año pasado nos enfadamos con Marruecos por acoger al líder del Frente Polisario y la ministra Arancha González Laya tuvo que dimitir, y ahora estamos con Marruecos, no se sabe a cambio de qué, y con el riesgo de que se enfade Argelia", ha expuesto Garicano. Pero añadía: "La ministra de Defensa dice cosas muy sensatas, pero personas como otras dos ministras dicen cosas que son absolutamente locuras completas en el mismo tema".

Con estos argumentos, el de Ciudadanos resumía: "No es un Gobierno fiable para un momento como este. Necesitamos un gobierno normal y europeo, y no con gente loca". Unas graves acusaciones a las que ha respondido Urtasun y que han llevado a su rectificación: "No le puedo dejar pasar a Luis que diga que en este gobierno hay gente loca. No es digno de ti tratar de loco a un ministro". "Hay cosas que son locuras, dicen locuras todos los días. Rectifico loco y digo locura", matizaba Garicano entonces.