Su infancia, el fichaje por el Real Madrid y su implicación social: Mbappé se sincera con Ana Pastor en El Objetivo

Kylian Mbappé ya está cerrando su primera temporada en el Real Madrid. Todavía quedan partidos por delante donde se dirimirán los títulos de las tres competiciones, pero el francés ya está dejando su huella en el club blanco. Y ya asentado en la capital española, el delantero ha concedido su primera entrevista en español a Ana Pastor en El Objetivo.

Durante la entrevista, el futbolista francés no se ha dejado nada en el tintero. Ha hablado de su modesta infancia y de la educación con la que le criaron sus padres, una educación que el futbolista francés ha remarcado que gracias a ella puede alejarse de la llamada de la fama y tratar de tener la vida más normal posible teniendo en cuenta que es uno de los más reconocidos jugadores del mundo actualmente.

Obviamente, también ha tratado todas sus idas y venidas con el club blanco, empezando con su semana de entrenamientos en Valdebebas cuando tenía 12 años. En ese momento, y tras hablar con Zinedine Zidane, el Real Madrid ya trató de ficharle, pero Mbappé ha reconocido a Ana Pastor que no estaba preparado para salir de su país tan joven.

Y, cómo no, también ha tratado cómo fue su fichaje por el Real Madrid. Mbappé ha admitido las ofertas astronómicas que recibió para quedarse así como las conversaciones que mantuvo hasta con el presidente de Francia, Emmanuel Macron, pero ha destacado que en su cabeza tuvo claro su intención de cumplir su sueño y jugar para el club blanco.

Un club en el que ha sido recibido con los brazos abiertos, ya sea por sus compatriotas que ya estaban en el vestuario, o por Carlo Ancelotti, alguien para quien Mbappé tiene solo buenas palabras. Incluso ha desmentido que tenga una mala relación con Vinicius, con quien asegura que quería jugar y que espera rendir aún mejor dentro del campo.

Hasta de problemas sociales ha hablado el futbolista francés, destacando la necesidad de seguir luchando contra el racismo o argumentando el por qué siempre se ha mojado en asuntos sociales.

En definitiva, Mbappé ha reconocido en varias ocasiones que es un sueño cumplido jugar en el Real Madrid, un club para el que piensa jugar muchos años y por eso no escucha ninguna oferta: "No, no, estoy en Madrid y quiero marcar una época. Las ofertas son buenas porque significan que haces tu trabajo bien, pero pienso no tengo otra cosa que el Madrid en mi cabeza".