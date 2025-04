Mbappé explica por qué no fichó por el Real Madrid cuando tenía 12 años: "No estaba listo para salir de mi país"

Tras entrenar una semana con el Real Madrid, el Real Madrid intentó fichar a Kylian Mbappé, pero el francés decidió que no era el momento y se quedó en Francia con su familia. Ahora, más de una década después, Mbappé ha explicado a Ana Pastor durante su entrevista en El Objetivo el por qué de esa decisión.

"Hubo la posibilidad (de fichar), pero con mi familia vimos que no fue el momento. Yo quería seguir en Francia porque mi familia y yo no estábamos listos para venir aquí. El Madrid quería que viniera, pero no estaba listo para salir de mi país con 12 años. Para mí la mejor decisión era quedarme con mi familia y mis amigos, no estaba listo para venir solo a España a un país que no conozco y con un idioma que no hablo. Pienso que fue una buena decisión", explica el francés.