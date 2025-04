Mbappé desvela los nervios de su presentación con el Real Madrid: "Fueron los cinco minutos más largos de mi vida"

El 16 de julio de 2024 llegó el día esperado por muchos aficionados del Real Madrid y se presentó oficialmente como jugador merengue Kylian Mbappé. Una presentación para la que el futbolista francés ha desvelado a Ana Pastor en El Objetivo que estaba muy nervioso.

"Sí (se puso nervioso). Estaba esperando aquí solo (en el túnel de vestuarios). Cuando estás solo no tienes con quién hablar, así que estaba aquí esperando. Fueron los cinco minutos más largos de mi vida", confiesa el delantero.

Además, tuvo que hablar ante un Santiago Bernabéu lleno, aunque Mbappé ha reconocido que sabía que iba a estar ante 80.000 personas: "Me lo imaginaba porque sabía que la gente me esperaba y cuando hablaba con el club me decía que era una locura y que iba a ser mucha gente. Yo pensaba en todo el camino que hice para llegar aquí y la gente entendía que jugar en el Madrid era mi sueño y que compartimos esa pasión por el Real Madrid. Fue increíble la primera vez con los madridistas".